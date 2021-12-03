Баварія залишилася без підтримки у завершальному матчі групового етапу ЛЧ проти Барселони.

Поєдинок 6-го туру проти Барселони відбудеться за порожніх трибун, повідомляє прес-служба каталонців.

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Таке рішенням спричинене великим збільшенням захворюваності на коронавірус у Німеччині. Для Баварії цей матч можна вважати товариським. Перед останнім туром ЛЧ на другу путівку у плей-офф претендують Барселона (7 очок) і Бенфіка (5). Каталонці поїдуть в гості до немотивованої Баварії, а лісабонці прийматимуть Динамо, яке вже втратило шанс на єврокубкову весну.

Додамо, що зустріч мюнхенців з Барселоною запланована на 8-ме грудня, початок о 22:00. У першому матчі Баварія розбила суперника з рахунком 3:0.

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