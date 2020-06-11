Баварія – Айнтрахт – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Баварія приймала Айнтрахт в рамках півфіналу Кубка Німеччини. Дивіться відеоогляд поєдинку на Футбол 24.
Кубок Німеччини, півфінал
Баварія – Айнтрахт – 2:1
Голи: Перішіч, 14, Лєвандовскі, 75 – Да Коста, 70
Баварія переграла Айнтрахт і вийшла у фінал Кубка Німеччини – класні Перішіч і Мюллєр, кров Кімміха, дуже різні тайми
Вже з перших хвилин господарі прогнозовано заволоділи ініціативою і реалізували її у забитий м'яч.
Після перерви гравці Айнтрахта зуміли вирівняти становище, але радість гостей тривала недовго. За 5 хвилин після пропущеного гола лідер мюнхенців Лєвандовскі встановив остаточний рахунок.
Баварія зіграє у фіналу турніру з Байєром.
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