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Баварія – Айнтрахт – 2:1 – відео голів та огляд матчу

10:00 170 Читать на русском
Баварія – Айнтрахт – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Баварія – Айнтрахт / Фото ФК Баварія

Баварія приймала Айнтрахт в рамках півфіналу Кубка Німеччини. Дивіться відеоогляд поєдинку на Футбол 24.

 

Кубок Німеччини, півфінал

Баварія – Айнтрахт – 2:1

Голи: Перішіч, 14, Лєвандовскі, 75 – Да Коста, 70

Баварія переграла Айнтрахт і вийшла у фінал Кубка Німеччини – класні Перішіч і Мюллєр, кров Кімміха, дуже різні тайми

Вже з перших хвилин господарі прогнозовано заволоділи ініціативою і реалізували її у забитий м'яч.

Після перерви гравці Айнтрахта зуміли вирівняти становище, але радість гостей тривала недовго. За 5 хвилин після пропущеного гола лідер мюнхенців Лєвандовскі встановив остаточний рахунок.

Баварія зіграє у фіналу турніру з Байєром.

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Відеоновини Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Німеччина Кубок Німеччини Баварія - Айнтрахт Франкфурт Баварія Баварія
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