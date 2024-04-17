Матч Баварія – Арсенал відбудеться сьогодні, 17 квітня, на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені. Стартовий свисток головного арбітра Данні Маккелі пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

Перед першою зустріччю вболівальники та експерти говорили про величезну перевагу Арсенала в якості гри. Про різницю в успішності результатів можна було навіть не згадувати – північні лондонці мчали до золота АПЛ, а мюнхенці чекали на золото Байєра з 16-очковим розривом. Як наслідок, фани "канонірів" набрались сміливості й почали марити помстою за три поспіль розгроми з рахунком 1:5 в середині 2010-х.

Прихильники "рекордмайстера" по старій пам'яті тролили Арсенал, очікуючи на нові 5:1, однак вже у перші 15 хвилин на Емірейтс їм стало не до сміху. Команда Мікеля Артети не просто домінувала – вона робила це без особливих новинок у тактичній підготовці. А Томас Тухель при цьому обрав боягузливу оборонну модель, почасти звалюючись до п'ятірки захисників (Гнабрі опускався за Вайтом).

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І все одно Баварія виглядала погано. По-перше, вона не витримувала пресингу й контрпресингу Арсенала – вже десь після третьої передачі м'яч опинявся в ногах північних лондонців. По-друге, персональна опіка на фланзі Сака-Вайта-Едегора не працювала, а опускання Мартіна в опорну зону для закидушок взагалі залишились без контраргументів.

Арсенал легко міг забивати два вже на старті, але забив тільки один, а потім хід зустрічі гучно перевернувся. Баварія першими ж двома контратаками оформила два голи. До кінця першого тайму могло бути і 1:3, а то й всі 1:4. "Каноніри" нічого не могло зробити з ривками Сане через все поле. От тільки був нюанс – моменти гостей не мали тактичного пояснення.

Баварія до перерви не провокувала цих контратак, не грала і не шукала вразливі точки. Це були просто вдалі виноси або індивідуальні прояви геніальності Сане. Якийсь механізм створення контратак було запропоновано тільки по-перерві, коли команда стала активніше вступати у боротьбу за нічийні м'ячі, але все одно цей підхід виглядав інтуїтивним, непродуманим.

Томас Тухель зіграв, як тренер умовного Вулверхемптона чи Ноттінгемом, але зі складом вартістю в мільярд євро. Це був боягузливий, безініціативний і сирий футбол, однак дуже пощастило з реалізацією. Арсенал був на порядок кращим – втім, два пропущених голи істотно вплинули на "канонірів". Намагаючись відігратись, підопічні Мікеля Артети формували свої розіграші, намагаючись завершувати атаки у гірше підготовленій структурі.

Поява Зінченка по перерві змогла, з одного боку заспокоїти лондонців, а з іншого – зробила їх цікавіше у роботі між лініями. Олександр провів блискучий поєдинок, ставши другим серед усіх гравців за очікуваною гостротою та кількістю пасів з просуванням. І це вже система – у двох поєдинках до Баварії українець теж видавав ефективний і корисний футбол.

Тим більше бісила реакція пришелепкуватих англійських ТБ-експертів, а також азіатських туристів на Емірейтс. Причину поразки від Астон Вілли на вихідних вони вбачають саме у Зінченку (трибуни його освистали), хоча той взагалі не має відношення до пропущених голів. "Каноніри" дійсно заслужили на критику, але мало хто розумів, у чому крилася головна провина лондонців.

Насправді, поєдинок з "вілланами" нагадував зустріч з Баварією, тільки перший тайм був ще кращим. Арсенал шокував бірмінгемців 4-5 гольовими моментами, а також мав понад 30 дотиків до м'яча у чужому штрафному. Супернику не дозволили нічого, крім випадкової контратаки з влучанням у стійку. А потім суперник трішки вирівняв гру, а час почав підтискати.

Зрештою, Арсенал знову пропустив два голи з нічого й згорів. Таким чином, команда Мікеля Артети розкрила два неприємних факти про себе – у важливих матчах вона не завжди конвертує своє домінування в комфортну перевагу за голами, а після несподіваних поворотів у грі "каноніри" втрачають свою вбивчість. З Астон Віллою команда взагалі попливла.

Але чи зможе цим скористатись Томас Тухель? Унаї Емері зміг прибити лондонців, почавши оборону через володіння з геніальними пасами Тілеманса. Арсенал ніби й продовжував пресингувати, і не здавався – але Юрі та загальна ставка суперника на обережний контроль вибивали Арсенал з колії. Теоретично, Баварія має цілий вагон футболістів, здатних карати так само – але на Емірейтс все звелося до звичайних виносів.

Кадрова ситуація

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Орієнтовні склади на матч Баварія – Арсенал

Баварія:

Арсенал:

Прогноз "Футбол 24" –

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