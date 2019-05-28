Бацула закликав українських футболістів перебиратися в чемпіонат Бельгії

Український захисник бельгійського Кортрейка Андрій Бацула оцінив силу тамтешнього чемпіонату.

"Я сподіваюся, що бельгійський чемпіонат буде популярним в Україні. Тим більше, що матчі почали транслювати на українському телебаченні. Зараз будь-який глядач в Україні може подивитися цей чемпіонат і я сподіваюся, що в майбутньому там буде грати більше українських футболістів.

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Ті українці, які вже там виступають, добре себе зарекомендували. Я вважаю, що у будь-якого українського футболіста є бажання потрапити в будь-яку команду європейського чемпіонату, тому потрібно не боятися і вірити в свої сили", – сказав Бацула в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні українець провів 18 матчів за Кортрейк, в яких забив 1 гол, а його команда посіла 8 місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, проте в плей-офф за право зіграти в Лізі Європи у півфіналі програла Шарлеруа.

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