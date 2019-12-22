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Бацула травмувався у матчі з Ейпеном

08:53 338 Читать на русском
Бацула травмувався у матчі з Ейпеном
Андрій Бацула / ФК Кортрейк

Український легіонер Андрій Бацула зазнав травми у чемпіонаті Бельгії.

Захисник Кортрейка Андрій Бацула у матчі 20-го туру чемпіонату Бельгії проти Ейпена отримав травму, повідомляє офіційний Твіттер клубу. Вже на 17-й хвилині 27-річний українець через ушкодження змушений був залишити поле. Характер травми не уточнюється.

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У поточному сезоні футболіст провів 11 матчів у складі бельгійського клубу.

Нагадаємо, Бацула є вихованцем кременчуцького футболу і розпочинав свою кар’єру у місцевому Кремені. На дорослому рівні футболіст виступав за Ворсклу, Зірку та Олександрію, звідки у 2018 році перейшов у Лігу Жупіле.

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Бельгія Кортрейк Кортрейк Українці за кордоном Андрій Бацула Андрій Бацула
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