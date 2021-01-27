Динамо офіційно домовилось з Кортрейком щодо повноцінного трансферу Бацули.

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Як повідомляє офіційний сайт Динамо Мінськ, угода дійсна до кінця сезону 2020/21. Сума трансферу при цьому не розголошується.

Нагадаємо, Бацула перебрався в Білорусь влітку 2020 року, провів за Динамо 13 матчів та відзначився асистом. До цього він виступав за бельгійський Кортрейк, де провів 29 поєдинків та записав до свого активу гол та 2 результативні передачі після переходу в 2018 році.

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