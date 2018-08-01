Бацула може перейти в Кортрейк

Англія — 15:04 1770
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Аліссон суперсейвом продемонстрував, чому Ліверпуль заплатив за нього 75 млн євро
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"Бездоганно вписався в гру МЮ, але повинен вчитися на помилках Погба". Реакція англійських ЗМІ на дії Фреда проти РеалаАнглія — 14:42 2583
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Дебют Луніна за Реал проти МЮ: чому українець здобув стратегічну перемогу над конкурентамиІспанія — 11:44 8274
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"У Ялті біг тест Купера при +47 і усміхався". Валентин Белькевич в ексклюзивних спогадах знаменитих "динамівців"
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Зідан може стати наступником Моурінью в Манчестер ЮнайтедАнглія — 10:58 1705
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