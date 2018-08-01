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Бацула може перейти в Кортрейк

16:46 188 Читать на русском
Бацула може перейти в Кортрейк
Андрій Бацула / Фото: ФК Олександрія

Захисник Олександрії Андрій Бацула може продовжити кар'єру у чемпіонаті Бельгії.

Захисник Олександрії Андрій Бацула близький до переходу в бельгійський Кортрейк, повідомляє портал Команда 1.

Орієнтовна сума трансферу складе 500 тысяч євро.

Термін контракту буде розрахований мінімум на два роки. Деталі угоди уточнюються, залишилося узгодити формальності.

На даний момент Бацула готується до вильоту в Бельгію, де стане восьмим українським легіонером, заявленим на поточний сезон.

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Теги
Трансфери Олександрія Олександрія Кортрейк Кортрейк Андрій Бацула Андрій Бацула
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