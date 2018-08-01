Бацула може перейти в Кортрейк

Захисник Олександрії Андрій Бацула може продовжити кар'єру у чемпіонаті Бельгії.

Захисник Олександрії Андрій Бацула близький до переходу в бельгійський Кортрейк, повідомляє портал Команда 1.

Орієнтовна сума трансферу складе 500 тысяч євро.

Термін контракту буде розрахований мінімум на два роки. Деталі угоди уточнюються, залишилося узгодити формальності.

На даний момент Бацула готується до вильоту в Бельгію, де стане восьмим українським легіонером, заявленим на поточний сезон.

Дебют Луніна за Реал проти МЮ: чому українець здобув стратегічну перемогу над конкурентами