Бацула: Міг перейти в Кортрейк ще взимку

Вже екс-захисник Олександрії Андрій Бацула поділився емоціями від підписання контракту з Кортрейком.

Нагадаємо, Бацула підписав контракт з Кортрейком за схемою 3+2.

"Я ще взимку міг перейти в Кортрейк, але з якихось причин клуби між собою не домовилися. В кінці минулого сезону від бельгійців знову був до мене інтерес, але все склалося тільки зараз.

Бацула офіційно перейшов у Кортрейк

Думаю, кожен футболіст хоче спробувати свої сили в хорошому європейському чемпіонаті. Я не виняток, і вважаю бельгійську першість дуже цікавою та інтригуючою.

Це моє перше таке запрошення, тому дуже хочеться себе проявити, а якщо вийде, то вийти на ще вищий рівень", – цитує Бацулу Команда №1.