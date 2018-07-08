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Батшуаї зацікавив Севілью

11:37 372 Читать на русском
Батшуаї зацікавив Севілью
Міши Батшуаї / Reuters

Нападник збірної Бельгії і лондонського Челсі Міши Батшуаї потрапив до сфери зацікавлень іспанської Севільї.

Севілья хоче підписати бельгійського форварда, повідомляє Goal.com.

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Наразі боси нервіонців лише формують пропозицію Челсі щодо трансферу Батшуаї. Бельгієць грає за лондонців із 2016 року, але стати основним виконавцем так і не зумів. Другу половину сезону 2017/18 нападник, за якого "сині" заплатили 39 млн євро, провів в дортмундській Борусії на правах оренди.

У складі німецького гранда Міши Батшуаї зіграв 14 матчів, у яких забив 9 м'ячів. Зараз 25-річний форвард перебуває в таборі національної збірної на ЧС-2018. На Мундіалі бельгієць провів 2 матчі, в яких забив 1 м'яч.

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