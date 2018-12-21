Батшуаї взимку повернеться в Челсі – Валенсії дорого утримувати бельгійця

Форвард іспанської Валенсії Міши Батшуаї, ймовірніше, завершить свій вояж в Іспанію найближчим часом.

Орендований у Челсі нападник Валенсії Міши Батшуаї близький до повернення в Лондон, повідомляє Marca.

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Угода оренди бельгійця між клубами розрахована на сезон, але для зменшення витрат Валенсія вже готова попрощатись з форвардом.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Міши провів 13 матчів, в яких відзначився лише одним голом.

Нагадаємо, Валенсія не вийшла в плей-офф з групового етапу Ліги чемпіонів, а в Ла Лізі посідає 14-ту сходинку після 16-ти турів.

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