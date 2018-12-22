Батшуаї взимку може опинитися в Крістал Пелас

Нападник іспанської Валенсії Міши Батшуаї, права на якого належать лондонському Челсі, може повернутися до британської столиці. Щоправда, для виступів за менш статусний клуб.

Бельгійський форвард у січні може змінити клуб. Про це написав журналіст Крістоф Террер у своєму твіттері.

Батшуаї взимку повернеться в Челсі – Валенсії дорого утримувати бельгійця

Боси іспанської Валенсії розчаровані грою Батшуаї та цілком вірогідно достроково повернуть його з оренди назад до Челсі. На Стемфорд Брідж на 25-річного форварда наразі теж не розраховують, тому "сині" шукають новий клуб для Міши.

За інформацією репортера, одним із варіантів є Крістал Пелас. Представники Челсі вже виходили на "орлів" із пропозицією орендувати Батшуаї. Також на нього претендують Монако та італійські гранди – Мілан і Рома.

У сезоні 2018/19 Міши Батшуаї провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив лише 3 м'ячі.