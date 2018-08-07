Батшуаї цікавить 3 клуби Ла Ліги

Форвард Челсі Міши Батшуаї може відправитись в оренду в Севілью. Також гравцем цікавляться Валенсія та Атлетіко.

Севілья контактує з Челсі щодо оренди бельгійського форварда Міши Батшуаї, повідомляє goal.com. За ситуацією навколо гравця також стежать Валенсія та Атлетіко.

"Ну чому я такий йолоп?" – Батшуаї прокоментував курйозний момент за його участі

Міши може відправлятись в інший клуб після того, як стало відомо, що Альваро Мората та Олів'є Жиру залишаться у складі "синіх" на сезон 2018/2019. Мауріціо Саррі пробує вирішити питання форвардів, яких у нього 4, включаючи Таммі Абрахама.

ЧС-2018: Батшуаї вигадав для себе курйозний трофей

Другу частину сезону 2017/2018 Батшуаї провів у складі дортмундської Борусії. Також виступав на ЧС-2018, де запам'ятався курйозним влучанням м'яча собі в голову від стійки.