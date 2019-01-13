Батшуаї продовжить кар'єру в Монако

Монако орендує у Челсі бельгійського форварда Міши Батшуаї.

Нападник Челсі Міши Батшуаї, який першу половину сезону 2018/19 провів на правах оренди у складі Валенсії, перейде у французький Монако. Монегаски орендують 25-річного форварда до завершення поточного сезону. При цьому угода не передбачатиме опції викупу бельгійського нападника, повідомляє RMC.

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Офіційно про трансфер можуть оголосити вже у понеділок. До слова, днями Монако підписав Сеска Фабрегаса – іншого екс-гравця Челсі.

Наставник Монако Тьєррі Анрі добре знайомий з ігровими якостями Батшуаї завдяки спільній роботі у збірній Бельгії. Французький наставник розраховує, що форвард допоможе команді вийди з кризи, адже після 18 турів віце-чемпіон Франції посідає передостаннє місце в чемпіонаті.

Нагадаємо, у складі Валенсії Батшуаї провів 15 матчів у Прімері, проте забив лише 1 гол. Іспанський клуб вирішив достроково припинити оренду форварда.