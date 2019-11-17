Батшуаї потролив партнера по збірній Бельгії – він вийшов на другий тайм проти Росії в чужій футболці

Захисник збірної Бельгії Дедрік Боята вийшов на другий тайм матчу проти Росії у футболці свого партнера по команді Міши Батшуаї.

28-річний захисник Герти, заявлений на гру під четвертим номером, після перерви вийшов з роздягальні в футболці форварда Міши Батшуаї з номером 23. В чужій формі Боята провів на полі близько 10 хвилин.

Росія – Бельгія – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Батшуаї після матчу потролив свого партнера по команді. "Він здійснив свою мрію", – написав форвард Челсі у твіттері.

Нагадаємо, збірна Бельгії розгромила Росію (4:1) і забезпечила собі перше місце у відбірковій групі I.

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