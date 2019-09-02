Батшуаї може покинути Челсі – з'явився несподіваний претендент на форварда

Бельгійський форвард може покинути британську столицю цього трансферного вікна.

Андерлехт зацікавлений у придбанні Міши Батшуаї, інформує журналіст Набіль Джеліт.

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25-річний форвард не отримує достатньої ігрової практики у Челсі, тому хоче змінити клуб. Андерлехт планує скористатися ситуацією і запросити нападника до себе. Цьому може посприяти знайомство Батшуаї з Венсаном Компані – тренер "пурпурно-білих" грав із нападником Челсі у збірній Бельгії.

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Нагадаємо, другу половину сезону 2018/19 потенційний партнер Євгена Макаренка провів в оренді за Крістал Пелас.