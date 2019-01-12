Батшуаї може не повернутись в Челсі – форварда хоче перехопити Монако

Форвард Челсі Міши Батшуаї може продовжити кар'єру в Лізі 1.

Батшуаї може підсилити атакувальну ланку Монако вже під час зимового трансферного вікна, повідомляє The Telegraph.

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Напередодні стало відомо, що Валенсія не має наміру продовжувати оренду Міши та поверне 25-річного бельгійця в Челсі.

Один з факторів, який може посприяти цьому трасферу, є головний тренер Монако Тьєррі Анрі, який працював з Батшуаї у збірній Бельгії.

В поточному сезоні Ла Ліги нападник провів 15 матчів, проте відзначився лише одним голом.

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