Форвард лондонського Челсі Міши Батшуаї, вочевидь, і новий сезон не проведе на Стемфорд Брідж. Бронзовий призер ЧС-2018 поїде в чемпіонат Туреччини.

Бельгійський нападник за крок від переходу в Бешикташ, повідомляє журналіст Ніколо Скіра в своєму твіттері.

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Батшуаї узгодив деталі особистого контракту з "чорними орлами". Орендна угода передбачатиме опцію викупу. Якщо Бешикташ активує її, то форвард залишиться в Стамбулі до літа 2025-го. Представники сторін мають фіналізувати договір наступного тижня.

Відзначимо, що для Міши Батшуаї ще одна оренда стане вже п'ятою з моменту переходу в Челсі 5 років тому. Із того часу він виступав за Борусію Д, Валенсію і Крістал Пелас (двічі).

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