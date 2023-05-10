"Бахмут. Місто, в якому іде апокаліптична битва ангелів з демонами. Навіть уявити складно, що переживають там наші захисники. Десь на вулицях цього пекла зараз воює і мій батько. Як і тисячі інших батьків, чоловіків, братів і сестер.

Ультрас Динамо загинув у бою під Бахмутом

Вони стримують там смерть, щоб інші українські міста, які всього в декількох сотнях кілометрів, мали життя. Просто не забувайте про те, що якби не їхня хоробрість і жертовність, то цими руїнами могло б бути будь-яке інше місто на карті України чи навіть Європи. Продовжуйте донатити і допомагати усім, чим можете, ЗСУ.

Дивлячись на ці кадри, усвідомлюєш, що Бог давно покинув внутрішні чати тих "православних". Або ж ніколи туди і не заходив", – написав Зозуля у соцмережах, додавши відео з церквою у вогні.

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