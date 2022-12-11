"Трохи страшно стає, коли починається повітряна тривога. Навіть не за себе, а відразу думаєш про сім’ю, щоб усі були в безпеці. Це найголовніше.

"Ніхто не розумів, чому таке відбувається з Динамо": Нещерет озвучив плани киян на другу частину сезону

У нас був один такий матч – у Львові з Рухом. Чим займали себе у сховищі, поки гра не поновилася? Спілкувалися у з хлопцями, дехто дивився новини в телефоні.

Загалом, моя сім'я в безпеці. Батько вже впродовж 20 років служить у лавах ЗСУ. Повномасштабне вторгнення він зустрів у Києві, а потім відразу пішов захищати Батьківщину від окупантів", – цитує Нещерета офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у поточному сезоні Руслан провів за Динамо 10 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 11 голів (у 3 матчах відстояв "на нуль").

Український слід на ЧС-1930: як хавбек із Чернівців (майже) помер, а потім воскрес – побачивши його, мати знепритомніла