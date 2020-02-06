Батько Суркісів розповів, як брати вирішують свої конфлікти

Рахміль Суркіс пригадав дитинство своїх синів – Григорія та Ігоря, які згодом стали впливовими людьми у футболі.

"Хлопці були нормальними, між ними були нормальні стосунки. У них же різниця в дев'ять років. Це зараз ця різниця не має значення.

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Тепер кожен – зі своєю думкою, суперечки спекотні, розмови з гаряча, вибачте мене – одному 70, а іншому 61 рік. Без бійки, звичайно, і ніколи вони не билися між собою. Але можуть міцно посваритися і образитися один на одного", – сказав Рахміль Давидович у інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Григорій Суркіс став президентом Динамо у 1993 році, а молодший брат Ігор очолив столичний гранд у 2002-му.

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