Батько нападника Байєра Артема Степанова, Роман Анатолійович, висловився щодо чуток, що з'явилися в українській пресі стосовно його сина.

"Ми не коментуємо плітки та чутки. Це було спільне рішення, ухвалене разом із нашим клубом. На жаль, хтось вигадує історії задля власного хайпу.

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Ця ситуація дуже нас засмутила. Вибачте, але після всього, що сталося у вітчизняному інформаційному просторі, ми не можемо надавати жодних коментарів", – сказав Роман Степанов для Sport.exspress.ua.

Раніше повідомлялось, що головною причиною рішення Степанова не приїжджати до розташування збірної України U-20 стали напружені стосунки з тренерським штабом команди. Зокрема, ситуацію загострило критичне інтерв’ю одного з представників коучів, яке не сподобалося сім’ї Степанова.

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