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Батько Сали не вірить, що літак із новачком Кардіффа міг безслідно зникнути

23:03 332 Читать на русском
Батько Сали не вірить, що літак із новачком Кардіффа міг безслідно зникнути
Еміліано Сала / Presse Sports

Орасіо Сала прокоментував рішення поліції не продовжувати пошуки зниклого літака, на якому перебував форвард Кардіффа, його син Еміліано.

"Ми просимо продовжити пошуки Еміліано. Не можемо повірити, що вони ухвалили рішення відмінити операцію. Не може бути, щоб літак зник без жодних слідів", – цитує Салу-старшого Goal.com.

Пошуки зниклого літака з Еміліано Салою – операція завершилась безрезультатно, поліція не вірить у шанси людей вижити

Нагадаємо, що в четвер поліція завершила пошуки зниклого літака з Еміліано Салою. У своїй офіційній заяві правоохоронці повідомили, що шанси на виживання аргентинського нападника та пілота вкрай низькі. Пошукова операція тривала три доби після того, як судно з новачком Кардіффа на борту зникло з радарів пізно ввечері 21 січня.

Еміліано Сала днями підписав контракт з Кардіффом, ставши рекордним придбанням в історії валлійського клубу. За 28-річного аргентинця, яким колись цікавилось Динамо, виклали 15 млн фунтів.

Теги
Англія Нант Нант Кардіфф Кардіфф Еміліано Сала Еміліано Сала
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