Наполі здобув таку необхідну для завоювання чемпіонського титулу нічию в Удіне, і відразу після фінального свистка на Дачія Арені почалися святкування. Не обійшлося без курйозів: один із неаполітанських уболівальників вирішив узяти на руки свою дитину, але не розрахував сили і завалився разом із нею з трибуни. Цей хлопець – однозначно переможець премії "Батько року".

Чемпіонський гол Осімхена у відеоогляді матчу Удінезе – Наполі – 1:1

За п'ять турів до кінця чемпіонату Наполі оформив виграш свого першого за 33 роки Скудетто. Між другим і третім чемпіонським титулом "адзуррі" минуло 33 роки. Як інформує Opta, тільки Рома чекала довше між двома виграшами Скудетто (41 рік – з 1942 по 1983-й).

Сьогодні Неаполь святкуватиме всю ніч.

Наполі оформив виграш довгоочікуваного Скудетто – перше чемпіонство з часів Марадони