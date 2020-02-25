Батько привчив мене, що Динамо краще за Шахтар, – юний форвард киян

Нападник київського Динамо Євген Ісаєнко розповів, чому вирішив пов'язати своє життя з футболом.

"Я починав грати у Вінниці, де мешкав до 13 років, перш ніж переїхати до Києва в академію Динамо. Мій батько дуже любив футбол, постійно дивився матчі по телевізору, вболівав за Динамо. Він і привчив мене до того, що Динамо краще за Шахтар.

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Я теж проводив вечори за переглядом футболу, і це мені дуже подобалося. А вдень зі старшими хлопцями грав у футбол на вулиці. Щось виходило, щось – ні, але головне – хотілося грати. Моїми першими тренерами у вінницькій футбольній школі були Олексій Рябцев і Сергій Заєць. З ними проводив перші тренування і робив перші кроки у футбол", – сказав Ісаєнко в інтерв'ю прес-службі Динамо.

Додамо, що 19-річний Ісаєнко не грав у поточному сезоні за першу команду Динамо. Дебютував Євген у квітні минулого року у грі проти Маріуполя.

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