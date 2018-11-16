Батько Перотті повідомив про бажання сина повернутись у Бока Хуніорс

Вінгер Роми Дієго Перотті хоче повернутись у рідний Бока Хуніорс. Про це повідомив батько аргентинця.

"Мій син хотів би повернутись у Бока Хуніорс. Я би сказав, що він досі в хорошій формі. Він не почувався добре під час свого тимчасового перебування в Аргентині і не мав місця в основі", – цитує батька Перотті Radio Late.

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Нагадаємо, Перотті виступав у Бока Хуніорс на правах оренди у Севільї в 2014 році, але зіграв лише 2 поєдинки.

До Роми вінгер приєднався в 2016 році з Дженоа. З "вовками" хавбек дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів 2017/18, де поступився Ліверпулю.

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