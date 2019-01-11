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Батько Неймара відреагував на чутки про бажання форварда повернутися в Барселону

19:30 554 Читать на русском
Батько Неймара відреагував на чутки про бажання форварда повернутися в Барселону
Неймар з батьком / Фото José A. García

Жодні трансферні чутки про Неймара не залишаються осторонь його батька, виключенням і не стало ймовірне повернення в Барселону.

Напередодні, іспанське видання Mundo Deportivo повідомило, що Неймар шкодує про перехід в ПСЖ і п'ять разів звертався в Барселону, щоб умовити каталонський клуб повернути його.

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Батько бразильця назвав ці новини фейковими.

Варто відзначити, що Неймар-старший виконує функції агента бразильської зірки.

Нагадаємо, 26-річний форвард перейшов з каталонського клубу в ПСЖ в 2017-му за рекордні 222 млн євро.

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“Fake News” da “Fake News” ‍♂️

Допис, поширений Neymar Pai (@neymarpai_)

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