Батько Неймара: Ми вже обговорюємо продовження угоди з ПСЖ

Батько Неймара прокоментував майбутнє свого сина в ПСЖ.

"Він відпрацьовує тільки другий рік свого контракту, залишилося ще три. Ми вже обговорюємо продовження угоди з ПСЖ. Ім'я Неймара стає предметом спекуляцій з 17 років, з того моменту, коли він почав робити перші кроки у професійному футболі.

Неймар хоче, щоб ПСЖ продовжив контракт із Алвесом

Неймар пережив у своєму житті всього два трансфери, але про чутки він знає вже 10 років. Імовірність того, що він нікуди не піде з ПСЖ, дуже велика.

Неймар відновив перемовини з Реалом після вильоту ПСЖ з Ліги чемпіонів – Барселона визначила свою позицію

Люди кажуть, що Неймар в усіх трансферних чутках кожне вікно. Це означає, що у нього хороша кар'єра. Але це не означає, що він обов'язково кудись перейде", – цитує батька Неймара CulturePSG.