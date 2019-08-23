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Батько Мустафі підтвердив, що його син близький до відходу з Арсенала

22:39 178 Читать на русском
Батько Мустафі підтвердив, що його син близький до відходу з Арсенала
Шкодран Мустафі / Reuters

Захисник Арсенала Шкодран Мустафі готовий покинути "канонірів" у це трансферне вікно.

"Шкодрану все подобається в Арсеналі. Його контракт розрахований на два роки, а тому я бачу варіанти, при яких він залишиться в команді.

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Але, напевне, в інтересах обох сторін оформити трансфер. А для цього ми повинні отримати гідну пропозицію", – поділився батько захисника Куйрим Мустафі Sky in Germany.

Нагадаємо, Мустафі перейшов в Арсенал у 2016 році з Валенсії за 35 млн фунтів стерлінгів, провівши за "канонірів" 116 матчів у всіх турнірах.

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Трансфери Трансфери Арсенала Шкодран Мустафі Шкодран Мустафі Арсенал Арсенал Англія
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