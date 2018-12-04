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ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛУКА МОДРІЧ ЄВРО-2020 ДИНАМО - ЧОРНОМОРЕЦЬ

Батько Модріча не зміг стримати сліз, коли дізнався, що його син став володарем "Золотого м'яча"

08:44 1917 Читать на русском
Батько Модріча не зміг стримати сліз, коли дізнався, що його син став володарем "Золотого м'яча"
Лука Модріч / Reuters

Батьки новоспеченого володаря "Золотого м'яча" Луки Модріча пишаються своїм сином.

Батько хорватського хавбека Стіпе Модріч не стримував емоцій, коли дізнався, що Лука отримав "Золотий м'яч-2018". Він заплакав під час інтерв'ю L'Equipe.

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"Мій син, я – найщасливіший батько у світі. Ти – мій геній. У мене немає слів, я дуже щасливий. Це все завдяки твоїй приголомшливій роботі. Я, твоя мама, твоя сім'я пишається тобою", – розповів Стіпе.

"Моє сонце, вітаю тебе. Ти заслужив цю нагороду. Люблю тебе дуже сильно", – сказала мама Модріча Радойка.

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Лука Модріч Лука Модріч Світ Відеоновини Золотий м'яч
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