Батько Модріча не зміг стримати сліз, коли дізнався, що його син став володарем "Золотого м'яча"

Батьки новоспеченого володаря "Золотого м'яча" Луки Модріча пишаються своїм сином.

Батько хорватського хавбека Стіпе Модріч не стримував емоцій, коли дізнався, що Лука отримав "Золотий м'яч-2018". Він заплакав під час інтерв'ю L'Equipe.

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"Мій син, я – найщасливіший батько у світі. Ти – мій геній. У мене немає слів, я дуже щасливий. Це все завдяки твоїй приголомшливій роботі. Я, твоя мама, твоя сім'я пишається тобою", – розповів Стіпе.

"Моє сонце, вітаю тебе. Ти заслужив цю нагороду. Люблю тебе дуже сильно", – сказала мама Модріча Радойка.

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