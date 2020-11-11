Авторитетне видання ESPN нещодавно шокувало інформацією, що чинний чемпіон Франції контактує з батьком Ліонеля Мессі і вже взимку готується до офіційних перемовин. Хорхе Мессі відреагував на ці чутки.

ПСЖ підтримує контакт з батьком Мессі – парижани готуються до офіційних перемовин взимку

"Годі вигадувати. Це неправдива інформація", – написав батько форварда Барселони у Instagram.

Нагадаємо, Ліонель хотів змінити клуб після завершення минулого сезону, але керівництво було проти, що і вилилось у конфлікт зіркового форврада з босами каталонців.

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