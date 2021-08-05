Хорхе Мессі, батько Ліонеля Мессі, має узгодити новий контракт свого сина з Барселоною.

Барселона запланувала сьогодні, 5 серпня, зустріч з батьком аргентинця, аби домовитись щодо нової угоди зі своєю легендою, Ліонелем Мессі, інформує Mundo Deportivo.

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Зазначається, якщо переговори між сторонами пройдуть успішно, то "блаугранас" матимуть змогу офіційно оголосити про домовленість Мессі щодо контракту на 5 років вже сьогодні.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною завершився 30 червня. Відтоді аргентинець перебуває у статусі вільного агента, а серед претендентів на 34-річного Лео називали ПСЖ.

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