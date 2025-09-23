Екс-гравець збірної Польщі Матеуш Кліх заявив, що в Інтер Маямі всі рішення ухвалюються лише за згодою сім’ї Мессі.

Колишній гравець Лідса, Атланти та ДС Юнайтед Матеуш Кліх в інтерв’ю Foot Truck розкритикував поточний стан справ в Інтер Маямі, де виступає Ліонель Мессі.

"Я не рекомендую гравцям їхати в Інтер Маямі, поки там є Мессі. Це катастрофа – люди йдуть, тренери та фізіотерапевти залишають клуб. Організаційно все погано. Батько Мессі фактично керує клубом. Усі говорять іспанською, і нічого не можна зробити без їхньої згоди", – сказав Кліх.

Прихід Ліонеля Мессі до США у 2023 році був однією з найгучніших подій в історії МЛС. Завдяки зусиллям Девіда Бекхема Інтер Маямі підписав восьмиразового володаря Золотого м’яча, що принесло клубу не лише комерційний успіх, а й трофеї – зокрема Кубок ліг і Supporters’ Shield, а сам Мессі здобув титул MVP.

Втім, Кліх переконаний, що надмірний вплив сім’ї Мессі відштовхує гравців і спеціалістів, тоді як інші клуби ліги виглядають більш привабливими для новачків.

Попри критику, Мессі, видно, не планує залишати США. За даними західних ЗМІ, він готується підписати новий контракт з Інтером Маямі, який може продовжити його кар’єру за океаном і після 40 років.

