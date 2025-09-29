Ромелу Лукаку у своїх соцмережах повідомив про смерть батька Роже Менама Лукаку у віці 58 років. Нападник Наполі залишив у своєму інстаграмі зворушливе посилання.

"Дякую тобі за те, що навчив мене всього, що я знаю. Я назавжди вдячний тобі й ціную тебе. Життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Ти захищав і вів мене так, як ніхто інший не зміг би. Я більше ніколи не буду таким самим. Біль і сльози зараз ллються рікою, але Бог дасть мені сили зібрати себе докупи. Дякую за все. Роже Менама Лукаку", – написав гравець у своїх соцмережах.

Рожеру Лукаку було 58 років, він колишній конголезький футболіст, який грав на позиції нападника. Протягом своєї кар'єри він виступав за Остенд, Мехелен, Серен, Бом та інші клуби.

