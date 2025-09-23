Батько Ламіна Ямаля вибухнув після "Золотого м’яча" – назвав результати дивними
Батько Ламіна Ямаля Мунір Насрауї різко відреагував на перемогу Дембеле у голосуванні за "Золотий м’яч".
Як передає Marca, поразка Ламіна Ямаля у боротьбі за "Золотий м’яч-2025" викликала серйозне обурення його батька Муніра Насрауї. Коли стало відомо, що нагорода дісталася Усману Дембеле, він коротко заявив журналістам: "Наступний рік буде нашим".
Дембеле – володар "Золотого м'яча-2025"
Згодом емоції батька лише посилилися. У прямому включенні для El Chiringuito Насрауї висловив гнів: "Я вважаю, що це найбільша… не хочу сказати пограбування, а моральна шкода людині".
Далі він аргументував, чому саме його син мав отримати престижний приз: "Я думаю, що Ламін Ямаль – найкращий гравець світу з величезним відривом. Не тому, що він мій син, а тому, що він справді найкращий. Вважаю, що у нього немає суперників. Ламін – це Ламін Ямаль. Треба сказати, що тут сталося щось дуже дивне. Наступного року "Золотий м’яч" буде іспанським"".
