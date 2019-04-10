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Манчестер Юнайтед запропонував Маті продовжити контракт, але гравець має варіанти з командами з Ліги чемпіонів

19:41 14 Читать на русском
Манчестер Юнайтед запропонував Маті продовжити контракт, але гравець має варіанти з командами з Ліги чемпіонів
Хуан Мата / фото із соцмереж

Батько хавбека Манчестер Юнайтед Хуана Мати розповів, що його син має пропозиції від інших клубів.

"Манчестер Юнайтед запропонував нам продовжити контракт, ми дуже щасливі. Але ми маємо пропозиції від команд, які виступають в Лізі чемпіонів.

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Де Мата може продовжити кар’єру? Можливо, в Іспанії, але зараз не час це обговорювати, ще нічого не вирішено. Є два клуби, куди Хуан не перейде – це Ліверпуль і Манчестер Сіті.

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Ми повинні поважати уболівальників Манчестер Юнайтед, Хуана тут дуже цінують", – сказав батько Хуана Мати у коментарі для іспанського видання AS.

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