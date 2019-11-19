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Батько Холанда відвідав базу Манчестер Юнайтед – легенда манкуніанців завершив його кар'єру

18:28 268 Читать на русском
Батько Холанда відвідав базу Манчестер Юнайтед – легенда манкуніанців завершив його кар'єру
Ерлінг Холанд / Reuters

Колишній півзахисник збірної Норвегії та низки англійських клубів Альф-Інге Холанд відвідав Каррінгтон на фоні чуток про інтерес Манчестер Юнайтед до його сина, форварда австрійського Зальцбурга Ерлінга Холанда.

Батько рекордсмена Ліги чемпіонів був помічений на базі МЮ, повідомляє The Athletic.

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Причини візиту Холанда-старшого до табору манкуніанців наразі невідомі. Раніше була інформація, що Манчестер Юнайтед готує шалену суму на зимові трансфери Санчо і Холанда. Крім того, скаут "червоних дияволів" переглядав форварда в одному з недавніх матчів.

Відзначимо, що Ерлінг Холанд проводить феноменальний сезон. В активі нападника 26 м'ячів лише у 18-ти поєдинках в усіх турнірах. До слова, кар'єру батька 19-річного норвежця фактично завершив легендарний капітан Юнайтед Рой Кін, зламавши того в дербі проти Ман Сіті в 2001 році.

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