Батько Холанда: Ла Ліга – дуже хороший чемпіонат для сина

Альф-Інге Холанд – батько нападника Борусії Д Ерлінг Холанда, натякнув на можливий трансфер сина до чемпіонату Іспанії.

"Я дуже радий за сина і за Борусію. Найважливіше те, щоб він продовжував зростати як раніше. Він завжди був хорошим бомбардиром, але також він віддає багато гольових передач. Звичайно, я пишаюся ним.

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Ерлінга пов'язували з понад сотнею команд. Це правда, що Ла Ліга – дуже хороший чемпіонат для сина. Там відмінні команди. Не знаю, чи буде він грати в Іспанії", – наводить слова батька Холанда AS.

Нагадаємо, Ерлінг став відкриттям Ліги чемпіонів, забивши у нинішньому розіграші турніру 10 голів. Взимку 19-річний норвежець перебрався із Зальцбурга у дортмундську Борусію.

У поточному сезоні Бундесліги Холанд встиг провести 7 матчів та забити 9 м'ячів і віддати гольову передачу.

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