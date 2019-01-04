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Батько Фалькао помер під час гри в теніс

16:36 158 Читать на русском
Батько Фалькао помер під час гри в теніс
Радамель Фалькао з батьком / соцмережі

Радамель Гарсія Кінг, батько форварда Монако Радамеля Фалькао, помер після серцевого нападу під час гри в теніс.

Чоловік грав у теніс в своєму рідному місті Санта Марта, але раптово йому стало погано і він втратив свідомість, повідомляє L'Équipe з посиланням на колумбійські ЗМІ.

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Фалькао-старшого встигли відвезти до лікарні, проте лікарі не змогли врятувати життя колишньому футболістові. Причиною смерті 61-річного чоловіка стала зупинка серця.

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Наставник Монако Тьєррі Анрі висловив співчуття Радамелю та повідомив, що нападник монегасків вже вирушив до Колумбії.

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Світ Радамель Фалькао Радамель Фалькао
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