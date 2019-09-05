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Батько екс-гравця Металіста зник безвісти в окупованому Криму

17:59 301 Читать на русском
Батько екс-гравця Металіста зник безвісти в окупованому Криму
Олександр Каплієнко / фото: Динамо Тб

Батько українського захисника тбіліського Динамо Олександра Каплієнка зник в окупованому Криму.

Про зникнення батька повідомив сам футболіст, розмістивши у соцмережі Інстаграм допис із проханням допомогти з пошуками.

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"Зник мій тато – Каплієнко Максим Володимирович 1976 року народження. Останнього разу виходив на зв'язок 10 серпня 2019 року. Останнє місце перебування в Сімферополі – місце його роботи.

Він поїхав до Севастополя, але через кілька днів ми не могли до нього додзвонитися, подзвонили на його роботу, напарник батька сказав, що на роботі його немає. Подзвонили в Севастополь – там його теж немає. На дзвінки не відповідає", – написав Каплієнко.

Також у дописі захисник, який в Україні виступав за Металіст, запорізький Металург та Чорноморець, залишив номер мобільного для тих, хто володіє бодай якоюсь інформацією щодо зникнення.

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ВАЖНО! Пропал мой папа Каплиенко Максим Владимирович 17.08 1976 года рождения. Последний раз выходил на связь 10. 08.2019. Последние место нахождения в Симферополе - место его работы. Он уехал в Севастополь, но по стечении нескольких дней мы не могли до него дозвониться, позвонили на его работы ,его напарник сказал ,что на работе его нет. Позвонили в Севастополь там его тоже нет. На звонки не отвечает. Те кто может находятся в Крыму или есть знакомые там. Попросите пожалуйста их выставить этот пост в историю. Кто его видел или есть какая-либо информация ,пишите в директ или звоните по этому номеру : +380976136390 Просьба распостронить этот пост

Допис, поширений Kaplyaa ️️ (@aleksandr.kaplienko)

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Олександр Каплієнко Олександр Каплієнко Крим
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