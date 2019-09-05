Батько екс-гравця Металіста зник безвісти в окупованому Криму

Батько українського захисника тбіліського Динамо Олександра Каплієнка зник в окупованому Криму.

Про зникнення батька повідомив сам футболіст, розмістивши у соцмережі Інстаграм допис із проханням допомогти з пошуками.

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"Зник мій тато – Каплієнко Максим Володимирович 1976 року народження. Останнього разу виходив на зв'язок 10 серпня 2019 року. Останнє місце перебування в Сімферополі – місце його роботи.

Він поїхав до Севастополя, але через кілька днів ми не могли до нього додзвонитися, подзвонили на його роботу, напарник батька сказав, що на роботі його немає. Подзвонили в Севастополь – там його теж немає. На дзвінки не відповідає", – написав Каплієнко.

Також у дописі захисник, який в Україні виступав за Металіст, запорізький Металург та Чорноморець, залишив номер мобільного для тих, хто володіє бодай якоюсь інформацією щодо зникнення.

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