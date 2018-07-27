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Батько Дерліса Гонсалеса прокоментував чутки щодо можливого переходу сина в Олімпію

11:24 812 Читать на русском
Батько Дерліса Гонсалеса прокоментував чутки щодо можливого переходу сина в Олімпію
Дерліс Гонсалес / фото з соцмереж

Батько півзахисника Динамо Дерліса Гонсалеса Пабло Гонсалес спростував потенційне повернення свого сина в чемпіонат Парагваю.

В коментарі місцевій радіостанції Пабло Гонсалес спростував чутки щодо можливого трансферу свого сина в парагвайську Олімпію та зазначив, що Дерліс все ще може перейти у бразильський Сантос.

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За словами батька півзахисника "біло-синіх", сьогодні ввечері остаточно вирішиться питання можливого переходу Дерліса Гонсалеса в Сантос, пише Динамоманія з посиланням на парагвайські ЗМІ.

До слова, раніше з'явилась інформація, що Дерліс Гонсалес найближчим часом стане футболістом Олімпії з Парагваю.

Нагадаємо, Дерліс перейшов у Динамо з Базеля влітку 2015 року. За цей час футболіст встиг виграти з київським клубом чемпіонат та Суперкубок України.

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Динамо Динамо Трансфери чемпіонату України Олімпія Олімпія Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес Сантос Сантос Трансфери Динамо Київ
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