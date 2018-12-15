Батько де Йонга наполягає на переході сина в Барселону

Півзахисник Аякса Френкі де Йонг все ще може опинитись в таборі чемпіона Іспанії.

Каталонський клуб не втрачає надії підписати таланта з Нідерландів, незважаючи на інформацію, що де Йонг вже уклав попередню угоду з ПСЖ, повідомляє Mundo Deportivo.

ПСЖ узгодив деталі контракту з де Йонгом

На переході в Барселону наполягає батько 21-річного Френкі, пояснюючи це тим, що "блаугранас" перші з топ-клубів зацікавились талановитим хавбеком.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Френкі провів 12 матчів, в яких відзначився одним голом та трьома асистами.

Варто відзначити, що де Йонг допоміг Аяксу вибити київське Динамо з кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

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