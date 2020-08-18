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Батько Давіда Сілви став на захист сина після скандальної заяви Лаціо

19:01 - Читать на русском
Батько Давіда Сілви став на захист сина після скандальної заяви Лаціо
Давід Сілва / Getty Images

Батько екс-гравця Манчестер Сіті Давід Хіменес відверто прокоментував перехід сина у Реал Сосьєдад.

Раніше повідомлялось, що керівництво Лаціо залишилось незадоволеним рішенням Сілви та гостро відреагувало на його перехід в іспанський клуб. "Я дізнався про перехід Сілви в Реал Сосьєдад. Поважаю його як футболіста, але не як людину", – йшлося у заяві керівництва Лаціо на офіційному сайті.

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Батько Сілви Давід Хіменес став на захист сина і розповів, що не розуміє реакції Лаціо. "Були розмови з Лаціо, а також з Реалом та іншими командами, потім мій син вирішив перейти в Сосьєдад. Нічого не приховувалось, Давіда дуже здивувала реакція клубу.

Кожен може вирішувати, чого він хоче, Лаціо говорив з його агентом, а не з Давідом. Я не розумію, чому вони виховують його, він не підписував нічого з Лаціо. Були й інші команди, які розмовляли з ним", – цитує слова батька Football Italia.

Нагадаємо, Давід Сілва підписав контракт з Реал Сосьєдадом до літа 2022-го. До цього іспанець виступав за Манчестер Сіті.

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Теги
Іспанія Давід Давід Сілва Лаціо Лаціо Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад
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