Батько Давіда Сілви став на захист сина після скандальної заяви Лаціо

Раніше повідомлялось, що керівництво Лаціо залишилось незадоволеним рішенням Сілви та гостро відреагувало на його перехід в іспанський клуб. "Я дізнався про перехід Сілви в Реал Сосьєдад. Поважаю його як футболіста, але не як людину", – йшлося у заяві керівництва Лаціо на офіційному сайті.

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Батько Сілви Давід Хіменес став на захист сина і розповів, що не розуміє реакції Лаціо. "Були розмови з Лаціо, а також з Реалом та іншими командами, потім мій син вирішив перейти в Сосьєдад. Нічого не приховувалось, Давіда дуже здивувала реакція клубу.

Кожен може вирішувати, чого він хоче, Лаціо говорив з його агентом, а не з Давідом. Я не розумію, чому вони виховують його, він не підписував нічого з Лаціо. Були й інші команди, які розмовляли з ним", – цитує слова батька Football Italia.

Нагадаємо, Давід Сілва підписав контракт з Реал Сосьєдадом до літа 2022-го. До цього іспанець виступав за Манчестер Сіті.

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