У матчі 1-го туру Бундесліги Борусія Д не змогла здолати Санкт-Паулі, пропустивши два м'ячі після 86-ї хвилини. Півзахисник "джмелів" Джоб Беллінгем був замінений у перерві.

Як інформує Sky Sport, рішення Ніко Ковача не сподобалося батькам футболіста. Після фінального свистка сім'я Беллінгема вирушила в підтрибунне приміщення, куди їх пропустила охорона. Там відбулася емоційна розмова між батьком футболіста Марком Беллінгемом і спортивним директором Борусії Себастьяном Келем.

Марк озвучив свої претензії щодо ранньої заміни сина, а також бляклої і невиразної гри команди. Батько Беллінгема також розшукав головного тренера Ніко Ковача, щоб висловити йому своє невдоволення.

Пізніше Кель заявив, що подібні інциденти більше не повторяться: "активна зона клубу залишається територією гравців, тренерів і відповідальних осіб, а не сімей і агентів".

