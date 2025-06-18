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Батько Азара запропонував Реалу послуги свого сина

11:58 942 Читать на русском
Батько Азара запропонував Реалу послуги свого сина
Еден Азар / фото: ФК Челсі

Півзахисник Челсі та збірної Бельгії Еден Азар налаштований продовжити кар'єру в Реалі.

Реал зберігає шанси підписати вінгера Челсі Едена Азара. Батько гравця вже контактував з "Королівським клубом" та пропонував йому послуги сина, інформує Marca.

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Це сталось за кілька днів до фіналу Ліги чемпіонів Реал – Ліверпуль. Бельгієць начебто не планує продовжувати контракт з Челсі через неучасть команди у Лізі чемпіонів 2018/19.

Сам Азар раніше заявляв, що не впевнений у своєму майбутньому в Лондоні. Наразі хавбек перебуває зі збірною Бельгії на ЧС-2018. У двох матчах турніру в активі Азара 2 голи.

Контракт Азара з Челсі чинний до 30 червня 2020 року.

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