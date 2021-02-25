Хосе Агостіньо Бекер – батько воротаря Ліверпуля, а також кіпера Флуміненсе Мурієля – був знайдений мертвим у бразильському озері ввечері 24 лютого. Йому було 57 років, повідомляє Globo Esporte.

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Чоловік купався в озері на півдні Бразилії, за 300 кілометрів від Порту-Алегрі – найбільшого міста регіону. Він зник близько 17:00 за місцевим часом після того, як пірнув з дамби. Тіло Хосе Бекера, який свого часу був воротарем низки аматорських команд, знайшли його друг та працівник родинного маєтку футболіста близько опівночі. Озеро, в якому потонув Хосе Бекер, розташоване поблизу заміського помешкання Аліссона.

Нагадаємо, Аліссон виступає за Ліверпуль з 2018 року. Перед тим захищав кольори Роми та бразильського Інтернасьйоналя. Останній у своїх соцмережах вже висловив співчуття своїм колишнім гравцям у зв'язку з непоправною втратою.

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