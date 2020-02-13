"Батьківщину не вибирають": як батько Караваєва не відпустив сина у Динамо Москва

Батько латераля збірної України Олександра Караваєва, Олександр Васильович, розповів, що говорив синові, коли той отримав пропозицію про переїзд в Росію.

"Все залежить від того, як ми, проживши певний вік, навчилися відділяти мухи від котлет. Якби не цікавилися футболом, то може б нічого й не знали і не вирішували: як Сашко сказав – так і буде. Але ми промоніторили ситуацію, відділили мух від котлет і висловили йому своє бачення. Навіть не зважаючи на те, що моя далека рідня – з Уралу, а прізвище у мене – явно не українське.

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"Синку, – кажу. – Я виріс в Одесі. Жив у Херсоні. Це – моя земля, я на ній працюю, вона дає мені життя. Батьківщину і батьків – не вибирають". Якщо у когось інші вподобання – це їхня справа. Я не засуджую нікого. Син до нас прислухався", – сказав Караваєв-старший в інтерв'ю "Футбол 24".

Нагадаємо, що Олександр Караваєв перейшов у київське Динамо влітку минулого року. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до літа 2023 року. В поточному сезоні 27-річний футболіст зіграв за київську команду 23 матчі у всіх турнірах.

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