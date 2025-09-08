У Англії розгорівся скандал навколо родини відомого футболіста. Як повідомляє The Sun, батька гравця англійської Прем’єр-ліги офіційно звинуватили у сексуальному нападі на жінку.

За даними слідства, інцидент стався ще у березні цього року під час вечора у популярному пабі Wetherspoons. Чоловік, якому близько 60 років, начебто підійшов до жінки ззаду та торкнувся її в непристойний спосіб. Постраждала була "шокована" й звернулася до поліції.

Невдовзі правоохоронці оприлюднили кадри з камер спостереження, після чого друзі попередили чоловіка про пошуки. Він самостійно з’явився у відділок і дав свідчення. Після кількох годин допиту його відпустили під заставу, але тепер йому офіційно висунуто звинувачення.

Джерело видання зазначає: "Це стало величезним шоком для всіх. У ту ніч він був із сім’єю й заперечує будь-які неправомірні дії. Він повністю співпрацював із поліцією й приголомшений рішенням про висунення обвинувачень. Раніше він ніколи не мав проблем із законом".

Речник Королівської прокуратури підтвердив, що чоловіка звинуватили за однією статтею – сексуальний напад. Справу буде розглянуто наступного місяця у магістратському суді Шеффілда. Поліція від подальших коментарів утрималася.

