Батістута: Я віддам перевагу Мессі над Роналду просто тому, що він аргентинець

Колишній нападаник збірної Аргентини Габріель Батістута оцінив перспективи в національній команді Мауро Ікарді та Гонсало Ігуаїна, а також вибрав кращого поміж Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду.

"У збірній Аргентини йде боротьба між Мауро Ікарді та Гонсало Ігуаїном. У Мауро більше шансів, тому що він молодий. Мені він дуже подобається, ви не бачите його часто в грі, але він завжди забиває. Фанати Інтера повинні бути щасливі, що у них є такий гравець.

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Що стосується Мессі і Роналду, якщо б я був тренером, хотів би мати обох в команді. Якщо ж вибирати, я віддам перевагу Мессі. Просто тому, що він аргентинець.

Серйозно. Однак Кріштіану дуже сильний, але вони різні. Мессі більше залучений у гру. Їх складно порівнювати. Але у Роналду є інша особлива риса. Такі люди, як він, ніколи не зупиняються. Він заб'є стільки, скільки зможе", – цитує Батістуту Football Italia.

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