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Батістута розповів, чим він кращий за Мессі та Роналду

06:00 327 Читать на русском
Батістута розповів, чим він кращий за Мессі та Роналду
Габріель Батістута та Ліонель Мессі / Фотоколаж Viola News

Легендарний аргентинський форвард Габріель Батістута порівняв себе із зірками сучасного футболу.

"Під час ігрової кар'єри мене сприймали як звичайну людину, в мені ніколи не бачили таких чемпіонів, як Мессі, Роналду або Марадона.

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Ці футболісти завжди знали, як потрібно грати. Мені ж довелося вчитися. Я звичайна людина. Ось чому фани завжди мене любили", – цитує Батістуту Viola News.

Нагадаємо, основну частину своєї кар'єри 50-річний Батістута провів у Фіорентині (1991-2000 роки). Минулого року аргентинець отримав тренерську ліцензію.

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Теги
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