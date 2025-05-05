Трабзонспор приймав Касимпашу в матчі 34-го туру турецької Суперліги. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2024/25, 34-й тур

Касимпаша – Трабзонспор – 1:1

Голи: Батагов, 18, (аг.) – Сікан, 47

Епізод стався на 18-й хвилині. Касимпаша розігнала контратаку через центр поля, Фолл віддав з правого флангу в центр, де ніхто не накрив Кару.

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Удар хавбека прийшовся у ближній кут, але на шляху став Батагов, який намагався заблокувати. Вийшло невдало – м'яч влучив у п'ятку українця та полетів у інший кут, дезорієнтувавши воротаря.

Нагадаємо, у складі Трабзонспора, окрім Батагова, вийшли ще двоє українців – Олександр Зубков та Данило Сікан. Касимпаша забила ще раз на 30-й хвилині, однак гол був скасований через офсайд. Перший тайм завершився із рахунком 1:0.

А другий тайм розпочався з гола Сікана. Розігнав атаку Йокушлу, який виконав довгу передачу на лівий фланг на Нвакаеме. Вінгер трохи протягнув м'яч та віддав на Сікана в центр, який метрів з 25-ти вирішив пробити. М'яч низом ідеально влучив у нижній кут без шансів для воротаря.

Касимпаша була куди ближчою до другого забитого м'яча. Окрім гола Сікана, Трабзонспор ще раз влучав у площину воріт суперника. Натомість, Касимпаша з 14 ударів мала 6 влучань у площину та аж 11 кутових (тоді як в Трабзонспора подач з кута поля була аж 1). На 90-й хвилині Банза, здавалось би, приніс перемогу Трабзонспору (асистував Батагов), однак гол скасували через офсайд.

Додамо, що Данило Сікан став одним із найкращих гравців Трабзонспора, набравши 7,4 бала (більше лише голкіпер Таха – 7,6). Батагова, попри прикрий автогол, Sofascore оцінила в 6,9 бала, а Зубков взагалі набрав 6,5 – одна з найнижчих оцінок у команді.

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